Non solo Campania: il censtrosinistra vince le regionali, azzurre di tennis in finale alla Bjk Cup

Tempo di lettura: 3 minuti, IL CENTROSINISTRAIN EMILIA ROMAGNA E UMBRIA ‘PIÙ ABUSI ANCHE PER MIGRANTI ILLEGALI’,POLEMICA SU VALDITARAIl centrosinistrale: in Emilia-Romagna trionfa De Pascale su Ugolini, mentre in Umbria la sindaca Proietti ha la meglio sulla governatrice uscente Tesei. Forte affermazione del Pd. Tracollo della Lega. Fdi consolida lo scarto sugli alleati ma perde terreno. Bassissima l’affluenza. Polemica su Valditara, secondo cui “l’incremento delle violenze sessuali è legato anche a forme di marginalità e devianza discendenti da un’immigrazione illegale”. Stamani in commissioneCamera si vota il dl flussi, mentre al Senato si esamina il ddl sicurezza. Meloni oggi al G20 di Rio, poi a Buenos Aires.MOSCA AVVERTE BIDEN SULL’UCRAINA, ‘MISSILI BENZINA SUL FUOCO’ MACRON APPOGGIA WASHINGTON, KIEV PARLA DI ‘PUNTO DI SVOLTA’Mosca accusa Biden di “gettare benzina sul fuoco” nel conflitto in Ucraina e promette “risposte appropriate”decisione dell’amministrazione Usa uscente di consentire a Kiev l’utilizzo di missili a lungo raggio Atacms.