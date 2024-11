.com - Nadal, il messaggio di Federer: “Mi hai battuto, ma mi hai fatto amare il tennis”

(Adnkronos) – Oggi Rafapotrebbe giocare la sua ultima partita da professionista. Ilta spagnolo, che sarà in campo alle 17 con la Spagna contro l’Olanda, ha infatti annunciato che dopo la Coppa Davis lascerà il professionismo dopo una carriera da 92 titoli in carriera, di cui 22 conquistati negli Slam., insomma, ha segnato un’epoca, proprio come Roger, rivale in campo e amico fuori, che lo ha voluto omaggiare sui proprii profili social: “Mentre ti prepari a laurearti nel, ho alcune cose da condividere prima di emozionarmi”, ha scritto lo svizzero al suo “compagno diper la vita”. “Cominciamo dall’ovvio: mi hai, molto. Più di quanto io sia riuscito a battere te”, ha ammesso, “mi hai sfidato in modi in cui nessun altro avrebbe potuto.