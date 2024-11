Superguidatv.it - Mina canta l’amore in Gassa d’amante, nuovo album di inediti con brani di Elisa e Gabbani

continua ancora a stupire. La conferma arriva con ““, ildisco diinizia uscita il 22 novembre 2024 per PDU presentato in anteprima assoluta alla Milano Music Week.torna con il”Si intitola “” come il nodo a occhiello dei marinai ildiin uscita il 22 novembre 2024. Per l’occasione la tigre di Cremona si è trasformata nella polena di una nave per la cover deldisco dicomposto da dieci. Un lavoro a cui ha lavorato in prima persona come ha rivelato il figlio e produttore Massimiliano Pani: «è il direttore artistico più forte d’Italia, sono 60 anni che sceglie i pezzi giusti, che lega benché siano di autori diversi».è un disco d’amore raccontato, anzito, in tutte le sue sfumature rese ancora più uniche dalla voce di