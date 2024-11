Game-experience.it - Milan Games Week & Cartoomics, l’organizzazione ha condiviso tutte le informazioni

della2024 ha deciso di condividere tante novità riguardanti l’attesissima manifestazione, in programma ormai tra pochi giorni visto che partirà venerdì 22 Novembre 2024.Dopo aver confermato la presenza di Nintendo con tante novità, all’evento saranno disponibili anche dei Meet;Greet imperdibili, anteprime gaming e comics, live music showcase e molto altro, così da rendere lo l’evento il più interessante possibile nella giornata di venerdì 22 novembre.Sabato 23 novembre sarà una giornata imperdibile grazie agli sports show, talk; panel, live music, film in anteprima e tanto, tanto altro in Fiera. Invece Domenica 24 novembre è in programma il gran finale a MGWCMX! In questa giornata saranno disponibili gli highlights dell’ultima giornata, con show di esports, panel con ospiti speciali, musica dal vivo, proiezioni in anteprima e molto altro!Solo asarà possibile scoprire FANTACUP, il nuovo gioco ufficiale del Fanta firmato Corriere dello Sport-Stadio e Chiamarsi Bomber! L’appuntamento è in programma al Padiglione 15,stand R11.