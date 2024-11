Spazionapoli.it - Manna : “Non pensiamo allo scudetto. Pronti a cogliere occasioni di mercato. Kvara? Vogliamo premiarlo”

Giovanni, esattamente nel corso del Social Football Summit, si è soffermato su tantissime vicende sul NapoliDopo la sosta di metà novembre, di fatto, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica contro la Roma di Claudio Ranieri. Quest’ultimo, infatti, ha sostituito una settimana fa Ivan Juric sulla panchina girossa.Il Napoli, dunque, cercherà di vincere contro la Roma per mantenere la vetta solità del campionato di Serie A. Tuttavia, il pomeriggio di oggi è stato contraddistinto dalle dichiarazionidi Giovannirilasciate durante l’evento ‘Social Football Summit’.Ecco le parole del dirigente: “? Direi che è anche un pochino prematuro, il campionato è lungo. Sappiamo da dove siamo partiti e stiamo lavorando per ritornare a quello che è stato il Napoli di De Laurentiis negli ultimi anni, parliamo di una squadra che ha fatto coppe europee per 14 anni.