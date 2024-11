Ilrestodelcarlino.it - Maltempo Marche, non solo neve: scatta l’allerta per il vento

Ancona, 19 novembre — Nonla, che cadrà venerdì fino ai 1.800 metri nelle zone interne delle, in particolare nell’Urbinate. Anche ilnelle prossime ore sarà forte come conferma la Regione, nel suo bollettino di allerta. Per tutte le province infatti ne è stata indetta una di color arancione valida dalle 21 di oggi fino a domani. “A partire dalla serata odierna e almeno fino alle ore pomeridiane di mercoledì 20 novembre è previsto un sensibile rinforzo della ventilazione da sud-ovest — si legge — con raffiche che nel settore montano e collinare potranno raggiungere il grado di ‘tempesta violenta’ (103-117 km/h), mentre nel settore costiero e nel settore collinare centro-meridionale potranno raggiungere il grado di "burrasca forte" (76-87 km/h) o al più ‘tempesta' (88-102 km/h)”.