Anteprima24.it - Luci d’Artista, accensione a metà: resta spenta per il momento la rotonda

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva la conferma ufficiale: lo start per l’diè in programma alle 17 di venerdì 29 novembre. Si partirà dalla villa comunale ed una seconda tappa per l’ufficiale è prevista anche in piazza caduti di Brescia a Pastena. Con una novità, però rispetto alle edizioni precedenti. Diversamente da quanto accaduto negli anni passati, il Comune infatti non accenderà venerdì quella che di solito viene considerata l’opera più suggestiva, ovvero quella installata in piazza Flavio Gioia, la, che dovrà attendere la prima decade di dicembre, quando verranno accese anche ledel grande albero in Piazza Portanova. Intanto domani mattina, presso la prefettura di Salerno, si terrà un comitato straordinario per la sicurezza e l’ordine pubblico dedicato proprio al piano sicurezza e traffico in vista dell’di