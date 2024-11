Lanazione.it - L’omicidio di Alessio Cini. Prima udienza in Corte d’Assise. Maiorino sarà presente in aula

Pistoia, 19 novembre 2024 – Un agguato alle spalle, il colpo di una spranga inferto alla nuca, che lo tramortisce, poi la benzina cosparsa su tutto il corpo, quando ancora respirava e infine le fiamme. Un bagliore che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dei vivai. Intorno il silenzio della campagna. È morto così, all’alba dell’8 gennaio scorso,, 58 anni, tecnico tessile alla Microtex di Prato. Uno degli omicidi più efferati che la nostra provincia ricordi. E’ morto nel piazzale della villetta in cui viveva, con sua figlia, in via Ponte dei Baldi alla Ferruccia di Agliana. Un delitto che ha sconvolto la comunità pistoiese e di cui ha parlato per giorni la cronaca nazionale. Undici giorni dopo, grazie al lavoro febbrile dei militari del Nucleo Investigativo e della sezione operativa dei carabinieri di Pistoia, diretti dal procuratore capo Tommaso Coletta e dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, è stato arrestato il cognato Daniele, operaio, 58 anni: la sua mano sarebbe stata armata dalle mire economiche, ottenere l’affido della figlia die così mettere mano sull’eredità.