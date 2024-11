Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 2-2, Europei curling 2024 in DIRETTA: pareggio scozzese nel terzo end. Giocano bene gli azzurri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 Buono l’Hit&Roll di Retornaz che spazza via la pietravicina al botton, mettendo la sua.14:01 Mouat ricambia il favore, ora tocca a Retornaz14:00 Promozione di Mosaner che toglie una delle due stone scozzesi13:59 Si sposta il campo d’azione, adesso si gioca al centro, e ci sono due pietre dellaa punto.13:57 Hardie scaccia via la stonena. Vediamo come si comportano adesso gli13:47 Gliliberano la pietrapiù vicina al bottom. Ma ci sono ancora due stone nella parte blu, precisamente sul versante sinistro. Mentre una pietra gialla, quindi dell’, è nella parte bianca13:55 Cerca di sparigliare le carte adesso lache vuole un gioco più offensivo. Manovra avviluppante da parte degli avversari13:52 Classico gioco di guardie ad inizio quarto end.