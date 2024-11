Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor, Spagna-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: giocatori in campo, l’iberico non può sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:32 Ed eccoli!che non può perdere, pena l’eliminazione. C’è un precedente quest’anno, 6-1, 7-6 alle Olimpiadi ma facende poco testo. Non ha mai vinto un set nei 4 precedenti allo ATP l’olandese.19:27 Tra poco in.19:20 Van de Zandschulp b. Nadal 6-4, 6-4,1-0! Ora tocca ad!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo singolare della sfida valida per i quarti di finale di2024, che vedrà impegnati Carlose Tallon.Partita delicatissima per i padroni di casa, il campione di Wimbledon e del Roland Garros non può assolutamente. Il primo singolare non vede gli iberici favoriti, c’è quindi la concreta possibilità che lasi ritrovi già con le spalle al muro poche ore dopo l’avvio della manifestazione di Malaga.