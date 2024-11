Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor 3-4, Spagna-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: scambio di break tra 6° e 7° game, l’iberico torna nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Largo l’inside out estremo dello spagnolo.15-0 Prima vincente.4-4 Comoda volèe di rovescio e aggancio iberico.40-0 Servizio e dritto lungoriga.30-0 Non risponde neanche di rovescio l’olandese.15-0 Non risponde di dritto sulla seconda.3-4 Passante nei piedi vincente dicon il dritto. Perde il.15-40 Prima vincente.0-40 Investe con la risposta di dritto e chiude. Subito tra contro-chance!0-30 Con il dritto inside in vincente.0-15 Riflesso felino dello spagnolo a rete.2-4 In rete il dritto di. Solo errori suoi! Disastro!0-40 Doppio fallo (1°). Tre palle.0-30 Errore anche con il dritto anomalo.0-15 Gratuito di dritto di.2-3 Ace (5°)! A quindici