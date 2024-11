Nerdpool.it - Le esclusive Funko a Milan Games Week & Cartoomics

L’edizione 2024 di, l’appuntamento più atteso dagli appassionati di video, fumetti, cinema e giochi da tavolo, punta a riunire tutte le forme di espressione sotto un unico tetto, in una continua celebrazione del meglio della cultura pop., proprio per questo, non poteva mancare all’appuntamento. Allo stand E02 padiglione 9,sarà protagonista grazie anche alle quattroche saranno acquistabili durante l’evento. Basterà recarsi a Fierao Rho dal 22 al 24 novembre, per potersi accaparrare dei veri pezzi da collezione. Lo stand presenterà a tutti i visitatori il meglio dell’offertaa partire dagli inimitabiliPop!, che negli anni hanno raffigurato una moltitudine di personaggi provenienti da qualsiasi media, i Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, e Loungefly, il brand premium che permette di indossare il proprio fandom del cuore con orgoglio.