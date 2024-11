Quotidiano.net - La giornalista Buonamici accusa il fratello: "Mi spia e mi molesta". Lui va a processo

L’imprenditore oleario Cesarea Fiesole (Firenze) è stato rinviato a giudizio dal gip Agnese Di Girolamo per stalking: avrebbe perseguitato la sorella Cesaratv, e il marito Joshua Kalman. Ilsi aprirà il 2 ottobre 2025. Molestie e atti di prevaricazione sarebbero iniziati nel 2020, secondo la procura, a seguito di divergenze per la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata, in parte ai due fratelli, in parte in esclusiva, comprendente la villa, l’uliveto e l’azienda agricola. A far partire le indagini una denuncia dellaassistita dall’avvocatessa Elisa Baldocci. Cesare, difeso dall’avvocato Massimo Megli, avrebbe deviato le telecamere dell’azienda sulla casa dove la sorella abita col marito, perrla.