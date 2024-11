Zonawrestling.net - Kofi Kingston: “Il 10° anniversario dei New Day sarebbe incompleto senza Big E”

Fan di Big E, preparatevi a delle notizie emozionanti! Sebbene le novità sul suo ritorno sul ring siano ancora scarse,ha recentemente parlato con il New York Post e ha rivelato che c’è speranza che Big E possa essere coinvolto in un evento speciale: la celebrazione del 10°dei New Day a Raw.ha sottolineato che qualsiasi celebrazione dei New DayincompletaBig E, che è fuori gioco da marzo 2022 a causa di un grave infortunio al collo:“Non credo che potremmo fare una celebrazione dei New DayBig E presente. Non avrebbe senso. Non avrebbe lo stesso sapore, capisci?” ha condiviso. “Quindi spero che sia disponibile. Ma come ho detto, è impegnato con tante cose in questo momento. Non so come sarà il suo programma, ma spero che sarà lì.