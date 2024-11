Inter inizia il rientro dei nazionali | ora niente soste fino a marzo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Un classico delle sfide tra le rappresentazioniha definito il gruppo 2 della Nations League: a San Siro, la Francia batte per 3 a 1 l’Italia di Luciano Spalletti, passando come prima nel girone per miglior differenza reti ai danni degli Azzurri secondi classificati.Oggi si concluderà quest’ultima sosta del 2024 e le squadreno già a riabbracciare i propri titolari. Come l’di Simone Inzaghi, il quale attende ildegli italiani e dei francesi, chepotranno concentrarsi sulla stagione nerazzurra.FocusIn Italia-Francia, il campo di San Siro è stato solcato da ben sei nerazzurri: i quattro italiani titolari (Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella – quest’ultimo con fascia da capitano al braccio), Marcus Thuram (titolare) e Benjamin Pavard (dalla panchina) per les Bleus.