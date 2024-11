Thesocialpost.it - In arrivo forte mareggiata a Genova, l’avviso di Arpal: “Previsti 7 metri d’onda, sarà la più intensa del 2024”

Mareggiate insul Mar Ligure: avviso die misure di sicurezza attivate– L’ha diramato un avviso meteo per unadi libeccio prevista sul Mar Ligure, che potrebbe essere la piùdelfino ad oggi.Leggi anche: Maltempo Italia, allerta arancione per domani mercoledì 20: la lista delle scuole chiuse“La configurazione atmosferica sull’Europa nordorientale, con un minimo secondario sul Mar Ligure, determinerà unaarticolata in due fasi”, spiega. “Le coste saranno interessate da onde significative, con valori di altezza fino a 7al largo e periodi di circa 9 secondi. Le temperature sono attualmente più alte della media, con ventilazione debole o moderata e qualche rovescio sparso”.Previsioni per i prossimi giorniMercoledì 20 novembre: Un fronte freddo porterà cieli sereni seguiti da aumento di nuvolosità.