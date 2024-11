Movieplayer.it - Il TV Samsung QLED 4 K 75” è attualmente in offerta su Amazon, con il "Black Friday in anticipo"

Leggi su Movieplayer.it

Grazie a uno sconto connesso con il "in", èpossibile trovare il TV4 K 75" su, in. Il TV4 K 75" èin sconto su. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 999,00€, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente indicato (1.059,00€), grazie al "in". Trovate tutti i dettagli inerenti a questo prodotto passando dal box seguente, o . Il TV in questione è venduto e spedito da. Qualche dettaglio sul TV4 K 75" Dotato di un Quantum Processor Lite e della tecnologia Quantum Dot, il4K 75" trasforma ogni scena in uno spettacolo .