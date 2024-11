Ilrestodelcarlino.it - I campioni delle preferenze e i flop alle urne

L’entusiasmo nel quartier generale di Eleonora Proni e in quello di Niccolò Bosi esplode rispettivamente nel tardo pomeriggio e intorno21: è allora che i due – ex-sindaca di Bagnacavallo lei, presidente del consiglio comunale faentino lui – maturano la certezza matematica di essere eletti. Per Eleonora Proni i numeri sono rotondi fin dprime proiezioni: la valanga dicon cui travolge la provincia di Ravenna è superiore ad ogni aspettativa. L’ex-sindaca sfonda quota 8800, forte di un consenso capillare nella Bassa Romagna e nel forese ravennate. L’applauso che saluta l’elezione di Niccolò Bosi, alla sede del Pd faentino, si concretizza un’ora dopo, con l’abbraccio del sindaco Massimo Isola e dell’ex-primo cittadino Claudio Casadio. Solo terzo il candidato dato per favoritissimo alla vigilia, il presidente del consiglio comunale ravennate Massimo Cameliani, il cui bottino di, nell’area urbana di Ravenna, è rimasto sotto le aspettative: "In vistaimminenti amministrative occorreranno riflessioni importanti", mormora qualche storico esponente dem.