Ilrestodelcarlino.it - I bimbi torneranno all’asilo nido di Solarolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un tempo preciso per la ristrutturazione dell’asiloLo Scarabocchio dinon c’è ancora, ma il recente via libera alla procedura di affidamento dei lavori che interesseranno la struttura alluvionata nel maggio 2023, riassume compiutamente quanto dichiarato qualche tempo fa dalla precedente amministrazione comunale: l’obiettivo è rendere nuovamente fruibili quegli spazi entro settembre 2025. In prima ipotesi si era parlato di inizio lavori entro l’estate di quest’anno, ma le procedure erano andate per le lunghe. Tuttavia in settembre è arrivata l’approvazione del progetto esecutivo, e nei giorni scorsi si è giunti alla delibera dirigenziale che porterà all’affidamento dei lavori, cioè all’individuazione delle ditte che eseguiranno materialmente l’intervento. I lavori saranno affidati, come prescritto dalla normativa, tramite procedura negoziata senza bando, per un costo complessivo di 770mila euro.