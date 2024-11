Lapresse.it - G20, Starmer incontra Xi Jinping: primo colloquio tra Regno Unito e Cina dal 2018

Il premier britannico Keirhato il presidente cinese Xi, a margine del vertice del G20 a Rio De Janeiro, in Brasile. Si è trattato delincontro tra i due Paesi dal, a causa delle divergenze sui diritti umani. Il leader inglese durante ilha infatti sollevato il caso dell’attivista di Hong Kong Jimmy Lai dicendosi preoccupato per le sue condizioni di salute in carcere.ha anche sottolineato l’importanza di una relazione forte traper entrambi i Paesi e per la comunità internazionale. Il premier britannico ha in programma un altro incontro con il presidente cinese Xi, a Londra o a Pechino.