Oasport.it - F1, Las Vegas una buona pista per la Ferrari. Ultima spiaggia per credere nel Mondiale costruttori

Leggi su Oasport.it

Il Gran Premio di Las, programmato nell’imminente weekend, risulterà cruciale nella sfida per il. Non tanto per chi comanda la classifica (la McLaren, 593 punti), bensì per chi insegue (a 557 e Red Bull a 544). La ragione è rappresentata dal cosiddetto “Effetto Farfalla”.Per “Effetto Farfalla” si intende, in matematica e fisica, una dipendenza sensibile alle condizioni iniziali. Piccole variazioni in esse, producono grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema. Sostanzialmente, l’esito del GP che si correrà in Nevada andrà inevitabilmente a influire sull’approccio di quanto accadrà nelle ultime due gare mediorientali.Parlando in soldoni, il nocciolo della questione è che se il Team di Woking dovesse guadagnare ulteriormente terreno, si porrebbe in una condizione di forza, tale da permettergli di gestire il margine acquisito nei confronti delle inseguitrici.