Esplosione a Ercolano, recuperati senza vita i corpi delle gemelle

Tempo di lettura: < 1 minutoSono statie trasferiti al secondo policlinico di Napoli per l’autopsia idi 26 anni morte ieri a, insieme a un giovane diciottenne, per l’di una fabbrica abusiva di fuochi di artificio.Le operazioni di sopralluogo, bonifica e messa in sicurezza dell’area, a cui hanno preso parte personale del nucleo artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, dei militari della sezione rilievi del gruppo di Torre Annunziata e i vigili del fuoco di Napoli-Ponticelli si sono concluse intorno alle 15,30.Rimangono sgomberate le abitazioni che si trovano ai civici 94/c e 106 di contrada Patacca, già evacuate per il pericolo di nuove deflagrazioni: si attende il sopralluogo dei vigili del fuoco per valutarne l’agibilità.