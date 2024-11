Corrieretoscano.it - Emergenza freddo a Empoli: apre struttura per chi non ha un tetto

Struttura per persone che non hanno un tetto apre martedì 19 novembre. Progetto che vede insieme l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, l'amministrazione comunale di Empoli, sindaco Alessio Mantellassi, e la Misericordia di Empoli. Servizio partito nell'inverno del 2017, per garantire assistenza e riparo alle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire nei mesi freddi. La struttura messa a disposizione rimane la ex scuola materna della frazione di Casenuove, in via Val d'Orme, che ospiterà le persone senza fissa dimora che vorranno usufruire del servizio, mentre nello spazio esterno si trovano le due cucce per i cani di proprietà delle persone che saranno ospitate nel dormitorio e che avranno a disposizione il loro cibo.