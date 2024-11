Donald Trump ha scelto al Commercio andrà Howard Lutnick | sarà il ministro dei dazi

Leggi su Open.online

il Segretario aldell’esecutivo del presidente. L’annuncio è arrivato sul social Truth, come di consueto ormai nel post voto degli Stati Uniti., 63 anni, è l’amministratore delegato della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald e in questa fase è alla guida del team che cura la transizione tra l’amministrazione Biden e il prossimo mandato diè molto legato al presidente eletto, è stato un donatore durante la campagna elettorale e il suo nome nei primi giorni è stato accostato al Dipartimento del Tesoro.invece ale dovrà portare avanti alcune delle misure più importanti dell’agenda del presidente. A partire dai, cheha promesso di alzare contro la Cina. Su questi temi il Ceo è considerato un falco e si è già espresso in favore di una politica commerciale aggressiva nei confronti di Pechino.