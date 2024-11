Ilrestodelcarlino.it - Carpi, la squadra che non rimonta

E’ una sensazione diffusa di occasione perduta quella che ha lasciato ildi Gubbio, sconfitto per la quinta volta nelle ultime 6 trasferte. I biancorossi, sorpresi da Fossati dopo appena 11’, non sono riusciti nonostante il possesso palla prolungato a rendersi quasi mai pericolosi, sbattendo contro il muro eretto dagli umbri. Nonostante le quattro punte inserite nella ripresa da mister Serpini, ilha continuato a far girare palla senza trovare spazi, facendo il gioco delladi Taurino. E così per l’ennesima volta in questa stagione ilha dimostrato le difficoltà a recuperare le gare quando va in svantaggio e laavversaria si chiude. Fin qui in 15 giornate i biancorossi sono andati sotto per primi in 6 occasioni e solo una volta, l’unica in casa col Rimini, è riuscita la: allora fu Gerbi prima a pareggiare la rete di Longobardi, imitato nel finale da Saporetti dopo che Garetto aveva di nuovo fatto scappare il Rimini.