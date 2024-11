Napolipiu.com - Buffon: “Conte al Napoli lotterà per lo scudetto. Sapete cosa mi disse Conte su Ilaria D’Amico”

Leggi su Napolipiu.com

L’ex portiere della Juventus si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, tra previsioni sul campionato e retroscena personali. Gianluigisi è aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, raccontando aneddoti sulla sua carriera e vita privata. L’ex portiere della Juventus ha tracciato un interessante parallelismo tra gli allenatori avuti in carriera: “Sono stato fortunato. Ho avuto i sergenti: Scala, Capello,. Quelli che scuotono i calciatori. E ho avuto gli psicologi, quelli che li calmano: Ancelotti, Allegri”.Particolarmente significativo il confronto tra Antonioe Massimiliano Allegri: “Abituati a, che ci faceva cazziatoni terribili, Allegri ci parve un angelo. Alla vigilia di una partita, sulla lavagna degli schemi scrisse solo: 3.