A Fregene arriva la “Giornata della cura dell’albero” con gli alunni dell’IIS Paolo Baffi

, 19 novembre 2024- La “” l’evento che si svolgerà ail 21 novembre a partire dalle 8.30. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e che vedrà coinvolti gliche avranno la possibilità di assistere ad una lezione teorica, tenuta dai Carabinieri forestali, sulle tematiche ambientali. Saranno inoltre piantumati 15 pini di aleppo dislocati nelle aiuole in via Portovenere , in via Cesenatico e in via Fiorenzuola di Focara.Ladedicata alla natura che abbiamo in programma, rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare i giovani e la comunità sul valore degli alberi edell’ambiente. – dichiara il vice sindaco, Giovanna Onorati. – Un’ iniziativa che contribuisce al miglioramento del verde urbano, ma anche un momento educativo per trasmettere ai ragazzi l’importanzatutela del nostro patrimonio naturale.