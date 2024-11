Anteprima24.it - ‘Valle Caudina Metal Fest IV’: a Ceppaloni l’evento targato ‘Vault Lab’

Tempo di lettura: 3 minutiL’Associazione Vault Lab, in collaborazione con il Comune di(BN), è lieta di annunciare la quarta edizione del’, un evento che riporterà l’energia e la passione dell’Heavynella suggestiva Valle.Quest’annoin programma sabato 23 novembre dalle ore 19:30, si terrà presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Beltiglio di(BN), e offrirà una serata imperdibile di sonorità death, black e alternative, con una line-up esplosiva che vedrà la partecipazione di: Aphelion (Melodic Heavy), Downburst (Groove) e Jumpscare (Melodic Death) da Napoli, Heruka (Black) da Roma e Ravine (Post Hardcore) da Padova. IlIV’ è unival annuale che nasce nel 2021 come ValleNight durante la pandemia, con l’obiettivo di celebrare la passione per la musicae creare un’esperienza unica per tutti gli amanti del genere in Campania e oltre.