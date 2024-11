Gaeta.it - Ultimo giorno di sole a Utqiagvik: la Notte Polare inizia oggi, 18 novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il 18segna un evento significativo per, la località più settentrionale degli Stati Uniti, collocata in Alaska. Con circa 4.000 residenti, questa comunità artica è pronta a salutare ilche scomparirà dai suoi orizzonti, dando inizio a un lungo periodo di buio noto come. Questo fenomeno, caratterizzato da oltre due mesi senza luce solare, si protrarrà fino al 23 gennaio 2025, quando i primi raggi solari torneranno ad illuminare la cittadina.Che cos’è la?Laè un fenomeno straordinario che si verifica nelle regioni intorno al CircoloArtico. Questo avviene quando ilrimane sotto l’orizzonte per un periodo prolungato, generando lunghe ore di oscurità. La causa principale è l’inclinazione dell’asse terrestre, che fa sì che le zone artiche e antartiche sperimentino questo fenomeno durante l’inverno.