Richard Krajicek sicuro | Oggi battere Sinner è più difficile che contro il miglior Sampras

In attesa di raggiungere Malaga nei prossimi giorni per dare una mano alla squadra italiana nelle fasi finali di Coppa Davis, Jannikha completato una stagione ATP da sogno in cui spiccano i due titoli Slam ottenuti a Melbourne e New York, il trionfo alle Finals di Torino (non concedendo neanche un set in tutto il torneo) e la supremazia nel ranking mondiale a fine anno., olandese ex numero 4 al mondo e vincitore di Wimbledon nel 1996, attualmente direttore dell’ATP 500 di Rotterdam, ha fornito il suo punto di vista sul giocatore azzurro ai microfoni di SuperTennis: “è piùchequando giocavo io.era un giocatore incredibile ma sapevo che se riuscivo ad attaccarlo sul rovescio avrei avuto una possibilità di batterlo.