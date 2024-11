Movieplayer.it - Rachel Zegler interpreterà Gloria Estefan nel prossimo biopic dedicato alla cantante?

potrebbe vestire i panni diin On Your Feet, il. Sappiamo già che la Sony ha ingaggiato Lissette Feliciano (Women Is Losers) per scrivere e dirigere On Your Feet, unsulla. Daniel Richtman sostiene di aver visto una prima stesura e che nientemeno cheè stata scritturata per interpretare ladi origine cubana. La, prima donna ispanica ad entrare nella Songwriters Hall of Fame, nasce nel 1957 e già in fasce è costretta a fuggire da Cuba con gli zii. Coltiva il suo amore per la musica sin da piccola imparando a suonare la chitarra. Nel corso della sua carriera ha venduto .