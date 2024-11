Parole di donne | a Fregene la performance artistica di DESART2

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 novembre 2024 – Lunedì 25 novembre 2024 alle ore 18.00, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle, le artiste performer Alessandra Degni e Simona Sarti in arte, elaboreranno una pittura su tela, ispirate dal Gruppo di lettura presente presso la Biblioteca “Gino Pallotta” in Via della Pineta,140 a. Le artiste interpreteranno, attraverso la loro opera, le emozioni e i sentimenti che si stabiliranno con il pubblico presente. Una maniera di lasciare una testimonianza per contrastare la violenza e la privazione arbitraria della libertà e contemporaneamente un inno contro ogni discriminazione.L’opera elaborata durante laverrà donata alla Biblioteca, per sostenere simbolicamente e lasciare “un segno” di solidarietà verso tutte le persone vittime di violenza.