Nuoto, Sara Curtis e Lorenzo Mora le star di Riccione, tra volti nuovi, certezze e ritorni eccellenti e in attesa della lista per Budapest!

Dove sta andando ilitaliano? Dai campionati diin vasca corta diuna prima risposta è arrivata. La fase di ricambio, normale dopo ogni ciclo olimpico, è tutto sommato a buon punto e la nuova generazione promette bene, anche se non tutti i potenziali protagonisti del futuro azzurro si sono espressi su livelli eccezionali nella tre giorni romagnola.Il personaggio dei campionato è senza dubbio, la giovanissima speciavelocità dello stile libero e del dorso, talmente instancabile che ha portato a casa ben quattro titoli tricolori, un po’ come faceva ai tempijuniores: lo scorso anno, ad esempio, conquistò ben sei ori agli Europei giovanili. La sorpresa (o la conferma, dipende dai punti di vista, dunque, non sta nella quantità di titoli conquistati dama nella qualità delle prestazioni: tre pass iridati, un record italiano, tutti i personali demoliti.