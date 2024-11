Spazionapoli.it - Napoli, a gennaio un nuovo difensore: svelati i tre nomi

arriverà uncentrale, ne è sicuro il giornalista Valter De Maggio:i tre profili su cui lavora MannaIl direttore sportivo del club azzurro è a lavoro per migliorare la rosa e presto potrebbe chiudere un’affare in entrata. Secondo il giornalista Valter De Maggio, ilacquisterà “uncentrale” per il mercato di.Tra i partenti ci sarebbe Juan Jesus. E per un calciatore destinato ad uscire, la formazione partenopea dovrà chiaramente accogliere unprofilo. Al momento tante voci, ma nel corso della trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kisssono statitre profili che interessano il direttore sportivo Giovanni Manna.Paganini rivela i tre difensori seguiti dalMentre la squadra e i tifosi si godono il primato in classifica in campionato, la dirigenza azzurra lavora incessantemente per il futuro del club.