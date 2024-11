Agi.it - Morto Bela Karolyi, scoprì la stella della ginnastica Nadia Comaneci

Leggi su Agi.it

AGI - "Hai avuto una grande influenza sulla mia vita. RIP (riposa in pace, ndr)". Con questo messaggio su Instagram,ha ricordato il suo scopritore e allenatore, scomparso all'età di 82 anni. Romeno appartenente alla minoranza ungherese, dal carattere molto forte e dai sistemi di allenamenti da 'sergente di ferro',ha fatto diventarela ginnasta più forte del mondo portandola, a soli 14 anni, a vincere tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Montreal 1976 (seguirono due a Mosca '80) dove il suo esercizio alle parallele asimmetriche venne valutato con 10.0, votazione mai data in precedenza in una gara diartistica ai Giochi olimpici., dal 1997 nella International Gymnastics Hall of Fame nel 1997, nel 1981 era fuggito dalla Romania negli Stati Uniti venendo inserito negli staff tecnici di cinque squadre olimpiche statunitensi.