Make Europe Jewish Again

"La scorsa settimana, una folla si è scatenata per le strade di Amsterdam, tendendo imboscate e aggredendo gli ebrei” scrive l’editore della Welt tedesca, Mathias Döpfner, sulla Free Press. “Chiunque sembrasse un sostenitore della squadra di calcio israeliana Maccabi Tel Aviv è stato preso di mira da gruppi composti principalmente da giovani uomini delle comunità olandese-marocchina e olandese-turca della città. Poco prima dell’86esimo anniversario della Kristallnacht, le vittime hanno implorato i loro aggressori ‘non siamo ebrei’. Questo vergognoso episodio è solo l’ultimo esempio di antisemitismo nelle strade d’Europa. E’ la conseguenza vergognosa di una politica migratoria irresponsabile che è ugualmente ricettiva verso gli islamisti e i negazionisti dell’Olocausto. Gli incidenti violenti sono diventati più comuni dal 7 ottobre 2023 e la popolazione di ebreii, già in calo, è destinata a diminuire ulteriormente poiché molti ebrei nei Paesi Bassi, in Francia e nel mio paese, la Germania, stanno pensando di emigrare.