Oasport.it - Luciano Spalletti: “Poca pulizia di gioco. Tre mesi positivi, non ci devono togliere le convinzioni”

L’Italia è stata sconfitta dalla Francia per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri sono incappati nella prima battuta d’arresto dopo aver infilato quattro vittorie e un pareggio, scivolando così al secondo posto nel girone alle spalle dei Galletti (arrivo a pari punti e con scontri diretti in perfetta parità, è risultata decisiva la differenza reti globale). Si è trattato di un passo indietro per la nostra Nazionale dopo le belle prestazioni offerte negli ultimi.Il CTha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Quando potresti vivere una serata più tranquilla dal punto di vista di pressione, entri e prendi subito gol su calcio piazzato. Non siamo stati bravi a rimanere tranquilli, abbiamo voluto fare la partita e forzarla.