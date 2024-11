Libri | Vaccinologia innata anteprima nazionale del volume di Vincenzo D Esposito

Leggi su Ildenaro.it

Attesa per la presentazione dell’ultimo libro del medicoD.: “” che verrà presentato martedì 19 novembre, alle 18, nella sala conferenze della parrocchia Santa Maria della Libera, in via Belvedere. Pubblicato dalla Giannini Editore, è ilnumero 21 della nota collana Sorsi.Con l’autore sarà presente la giornalista Tiuna Notarbartolo e l’architettoCarpentieri. Saluterà il pubblico il parroco Sebastiano Pepe e Giulia Giannini della Giannini Editore.Un grande medico, torna alla divulgazione dei suoi studi e delle sue geniali intuizioni dando alle stampe un Sorso della Giannini. “” illustra i meccanismi di funzionamento basilari del sistema immunitario degli esseri viventi. Spiega perché l’organismo è in grado di difendersi e immunizzarsi in maniera naturale rispetto ad eventuali aggressioni esterne, e perché ogni intervento estraneo può avere effetti più indesiderati che altro, se non si tengono in considerazione aspetti della natura costitutiva di ogni organismo.