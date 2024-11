Ilrestodelcarlino.it - Le punte del ‘triangolone’. Lungomare sopraelevato e 400 parcheggi a raso

Dovrà essere il cuore del Parco del mare. Con beach club, piscine, locali aperti dodici mesi l’anno e una nuova sede per il circolo tennis e altri impianti sportivi. Ma la riqualificazione del cosiddetto, l’area compresa tra il porto (piazzale Boscovich), viale Colombo e piazzale Fellini, porterà in dote anche 400per le auto e altri 300 per moto e scooter. E, a differenza di quanto si era pensato inizialmente, inon saranno interrati in piazzale Fellini. "Stiamo studiando una soluzione molto diversa rispetto a quella che abbiamo scelto per piazza Marvelli – conferma il sindaco Jamil Sadegholvaad – Anziché realizzare un maxio interrato, i nostri tecnici e i progettisti a cui abbiamo affidato il masterplan delstanno lavorando a un progetto che prevede una parte disopraelevata per ricavare così isul piano stradale".