Juventus | Kolo Muani nel mirino ma occhio alle alternative

Il nome di Randalè diventato un obiettivo concreto per la, il cui interesse per l’attaccante del Paris Saint Germain (PSG) è alimentato dal desiderio di rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante francese, che ha mostrato ottime qualità al PSG, rappresenta senza dubbio una possibilità ambiziosa per la “Vecchia Signora”. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli: l’alto investimento richiesto per l’acquisto di un giocatore di tale calibro e la forte concorrenza internazionale rendono l’affare piuttosto complicato. La, infatti, dovrà fare i conti con l’interesse di altri top club europei pronti a muoversi sul mercato per.La Strategia di Giuntoli: Possibili Margini di Trattativa perNonostante le difficoltà, il direttore sportivo della, Cristiano Giuntoli, non sembra intenzionato a rinunciare facilmente all’opportunità di ingaggiare il giocatore francese.