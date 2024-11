Ilfattoquotidiano.it - Italia-Francia, si è vista una grande Nazionale (blu, non azzurra). La squadra di Spalletti ha illuso, ma la ricostruzione è ben avviata

Laci ha sfilato il primo posto nel gruppo di Nations League nell’ultima mezz’ora e nel modo più crudele: restituendo a Milano il 3-1 dell’andata e qualificandosi come primi per differenza reti. Una brutta serata, che complica il cammino degli Azzurri nel torneo, con possibili ricadute dell’eventuale piano B da utilizzare verso il Mondiale 2026. I quarti si giocheranno il 20 e il 23 marzo 2025. Si annunciano avversari pesanti, il sorteggio si svolgerà venerdì 22 novembre: Spagna, Germania o Portogallo, prima sfida in casa, seconda in trasferta. Approdare alle semifinali di Nations League influirà sulla fase eliminatoria di Usa-Canada-Messico 2026, permettendo all’di essere inserita in un girone a quattro che decollerà a settembre 2025 e di avere a disposizione una wild card da giocarsi eventualmente nei playoff mondiali di marzo 2026, nel caso si dovesse fallire la promozione diretta.