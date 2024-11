Inter Arnautovic | Faccio tutto il possibile per la mia squadra

Leggi su Sportface.it

“Per me l’, è la miaper aiutare la mia. Qui in Nazionale vengo e gioco, all’gioco meno perché ci sono grandi attaccanti. Una cosa difficile per me perché per tutta la mia vita ho sempre giocato dal 1?, però capisco le decisioni del mister”. Markosi esprime così in un’vista rilasciata a SportMediaset dopo il pari tra la sua Austria e la Slovenia in Nations League. L’attaccante sloveno si sofferma anche sugli obiettivi di questa stagione: “Noi sappiamo quanto siamo forti, anche se le altre squadre non sono male: se ora vedi la classifica ci sono 5 squadre a 25 punti.Il nostro obiettivo è lo scudetto, ma vogliamo arrivare più avantiin Champions. Siamo l’, vogliamo tanto”.Sulle critiche ricevute, anche da parte dei tifosi: “I veri tifosi dell’mi vogliono bene, io da quando ero andato via seguivo la