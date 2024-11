Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Rosario Pastore. E quella ‘precisazione’…

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche il giornalista. Di seguito le sue dichiarazioni. “Aurelio De Laurentiis da Los Angeles è intervenuto per dare ragione a Conte, vorrei che questi interventi fossero più frequenti. Il club deve farsi sentire visti gli ultimi episodi”.Inter-, continua. “Mariani arbitrerà in Serie B, credo sia giusto dopo il grave errore in Inter-. Buongiorno è stato eccezionale contro l’Inter e il Belgio, ha avutouna piccola distrazione contro la Francia ed i commenti sono stati fin troppo negativi. L’ex difensore del Torino è un piccolo campione, ace lo teniamo ben stretto”. Verso-Roma“Ora ci sarà la Roma di Ranieri, da queste parti lo conosciamo benissimo ma la squadra partenopea in casa deve fare bottino pieno”.