Ilfattoquotidiano.it - Il misterioso messaggio di Mick Schumacher: “La vita non va sempre come previsto, ma il viaggio continua”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, figlio del leggendario pilota della Ferrari Michael, ha pubblicato nelle scorse ore una Instagram story enigmatica: “Lanon vae le battute d’arresto possono essere difficili da affrontare”. Ildel tedescosegue: “Ogni sfida è un’occasione per imparare, crescere e tornare ancora più forti. Questo è solo un capitolo, non l’intera storia. Ile sono determinato a proseguirlo. Grazie a tutti per il vostro sostegno, significa molto”. Non c’è ancora chiarezza attorno a queste frasi di, anche se i rumor che circolano nell’ambiente automobilistico tenderebbero a escludere che possano essere riferite al papà Michael o, più in generale, alla suaprivata. Forse le affermazioni possono invece essere collegate alla sua carriera in Formula 1.