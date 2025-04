Thiago Motta confessa tutto | Io tradito? Vi dico cos’è successo le parole di Giuntoli…

Thiago Motta non ha peli sulla lingua e si confessa, ecco cosa dice l’ex allenatore della Juventus ad una settimana dall’esonero in bianconeroThiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex Juventus, con un passato (da calciatore) con l’Inter:GIUNTOLI SI ‘VERGOGNAVA’? – «No. Non ho mai avuto la conversazione di cui si è scritto, mai. E mai ho avuto un litigio con il direttore, mai. Abbiamo parlato di come migliorare la squadra, come sempre, e lo abbiamo fatto con chiarezza e onestà, anche con opinioni diverse, come sempre si fa. Sono proprio queste bugie che non intendo lasciar passare»tradito DALLA SQUADRA – «No. lo sono una persona nitida, sono molto onesto e molto diretto con i miei giocatori. Quella volta avevo espresso con durezza nello spogliatoio i miei sentimenti. Internews24.com - Thiago Motta confessa tutto: «Io tradito? Vi dico cos’è successo, le parole di Giuntoli…» Leggi su Internews24.com di Redazionenon ha peli sulla lingua e si, ecco cosa dice l’ex allenatore della Juventus ad una settimana dall’esonero in bianconeroha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito ledell’ex Juventus, con un passato (da calciatore) con l’Inter:GIUNTOLI SI ‘VERGOGNAVA’? – «No. Non ho mai avuto la conversazione di cui si è scritto, mai. E mai ho avuto un litigio con il direttore, mai. Abbiamo parlato di come migliorare la squadra, come sempre, e lo abbiamo fatto con chiarezza e onestà, anche con opinioni diverse, come sempre si fa. Sono proprio queste bugie che non intendo lasciar passare»DALLA SQUADRA – «No. lo sono una persona nitida, sono molto onesto e molto diretto con i miei giocatori. Quella volta avevo espresso con durezza nello spogliatoio i miei sentimenti.

