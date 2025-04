Sport.quotidiano.net - Fano Calcio sfida Nuova Bedosti: Niang pronto a brillare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilgioca oggi alle 14,30 a Pesaro a Muraglia contro la. Mister Spendolini recupera tutti gli infortunati, vale a dire Guei e Sabatini, che porterà in panchina con il proposito di farli entrare a gara iniziata. Confermati dunque gli undici col Corinaldo (Riggioni è fermo per una distorsione), tra cui Sidy, che è, insieme a Giovanelli, una delle rivelazioni di questo torneo. Arrivato in Italia lo scorso anno e pur avendo 27 anni,ha cercato subito di poter giocare aed ha così accettato la proposta del. "Questo progetto mi è piaciuto subito – dice il centrocampista senegalese – ed ho trovato un gruppo fantastico con molti ragazzi che mi aiutano, Gueye, Omiccioli, Nodari, Bonazelli e l’allenatore Spendolini". Dotato di mezzi fisici straordinari,sta ripagando la fiducia che è stata riposta in lui, come dimostrano anche le 5 reti segnate, tanto che è diventato un osservato speciale anche in proiezione futura.