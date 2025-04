Parma-Inter staffetta in attacco! Inzaghi ritrova i titolari

Inzaghi sorride e ritrova l’attacco titolare. Il tecnico dell’Inter si affiderà al ritrovato Lautaro Martinez che farà coppia fissa con il solito Marcus Thuram scrive Tuttosport. attacco – In vista della gara di questa sera contro il Parma dell’ex Cristian Chivu, Simone Inzaghi ha qualche dubbio da sciogliere riguardo l’attacco. Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo a pieno regime e oggi potrebbe essere l’occasione adatta di mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di martedì prossimo contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Alcune scelte per Simone Inzaghi saranno costrette visti anche gli infortuni che non fanno svuotare l’infermeria ad Appiano Gentile.staffetta – Discorso diverso invece in attacco con il tecnico dell’Inter. Inter-news.it - Parma-Inter, staffetta in attacco! Inzaghi ritrova i titolari Leggi su Inter-news.it Simonesorride el’titolare. Il tecnico dell’si affiderà alto Lautaro Martinez che farà coppia fissa con il solito Marcus Thuram scrive Tuttosport.– In vista della gara di questa sera contro ildell’ex Cristian Chivu, Simoneha qualche dubbio da sciogliere riguardo l’. Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo a pieno regime e oggi potrebbe essere l’occasione adatta di mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di martedì prossimo contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Alcune scelte per Simonesaranno costrette visti anche gli infortuni che non fanno svuotare l’infermeria ad Appiano Gentile.– Discorso diverso invece incon il tecnico dell’

