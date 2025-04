Davide Calabria salterà la partita con il Napoli sarà in dubbio per l’Inter

è stato intervistato da Sky Sport in occasione della sfida di Eurolega tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, tenutasi alla Segafredo Arena. Il terzino destro del Bologna ha approfittato dell’evento sportivo per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni fisiche, dopo il recente infortunio che lo ha costretto a fermarsi.ha spiegato .L'articololacon ilinper

Bologna, tegola per Italiano: distorsione alla caviglia per Calabria, quante partite salta.

UFFICIALE – Bologna, Calabria salta il Napoli: “Vi rivelo la diagnosi del mio infortunio”.

Infortunio per Calabria in Coppa Italia: distorsione alla caviglia, quando torna il difensore del Bologna, i tempi di recupero.

Infortunio per Calabria in Empoli-Bologna, brutte notizie per Italiano: cosa è successo.

Bologna, infortunio per Calabria: stop di tre settimane, salta il Napoli. Castro….

Bologna, tegola per Italiano: distorsione alla caviglia per Calabria, quante partite salta.