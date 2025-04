The Voice Senior Graziella sale sul palco e commuove tutti | Antonella Clerici in lacrime

Voice Senior 2025 si avvia verso il suo emozionante epilogo, con la finale in programma venerdì 11 aprile su Rai 1. Nella puntata andata in onda ieri, Antonella Clerici ha inaugurato un'altra serata ricca di emozioni, durante la quale si è svolta la fase cruciale del Knock Out. In questo momento decisivo, ogni artista in gara ha dovuto esibirsi giocando tutte le proprie carte per convincere il proprio coach a garantirgli un posto nella finale. Questo ha regalato al pubblico diverse esibizioni cariche di intensità e una in particolare ha portato anche la conduttrice alle lacrime. (.)Leggi anche: "Uomini e Donne", Giovanni si scusa con Agnese ma è bufera sui socialLeggi anche: "The Voice Senior", chi va in finale: le decisioni dei giudiciLa semifinale di "The Voice Senior": il momento die Knock OutDurante le semifinali di "The Voice Senior", i giudici – Clementino, Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Arisa – sono stati chiamati a selezionare i tre migliori cantanti del proprio team per continuare la corsa verso la vittoria.

