Gladiator Boxing Night | Successo per Reggiana Boxe Olmedo con Otto Vittorie

Dieci match,, un pareggio e una sconfitta di misura. La “” ha portato a casa un bilancio nettamente positivo per la, protagonista al PalaEnza di Sant’Ilario con una squadra giovane, affiatata e sempre più al femminile. Sul quadrato si sono alternati pugili esperti e volti nuovi. Ha aperto la serata Anastasia Cresci, al suo secondo match appena tre settimane dopo il debutto: per lei serata di gloria. Tra lepiù convincenti quella di Anna Mazzieri, 15 anni appena ma già argento al Round Robin con la Nazionale. Contro una coetanea anconetana, ha imposto la suain uscita, tenendosi sempre fuori misura grazie a un ottimo uso del piede perno e sfruttando il maggiore allungo. In campo maschile, Dario Campanile ha tenuto testa a un pugile marchigiano di altissimo livello in un match molto tirato.